لبيد يحذر المستوطنين من دخول قبر يوسف شرق نابلس

وجه رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لبيد، تحذيره للمستوطنين بعدم التوجه لقبر يوسف في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، دون تنسيق مسبق مع الجيش الاسرائيلي.

وجاءت تصريحات لبيد، عقب إصابة 5 مستوطنين بجروح، إثنان منهم في حالة حرجة، وإحراق سيارتهم، خلال تعرضهم لهجوم من قبل مسلحين فلسطينيين، الليلة الماضية، شرق نابلس.

وقال لبيد وفق "يديعوت أحرونوت"، "إن الوصول دون تنسيق إلى قبر يوسف يعرض المشاركين وقوات الأمن للخطر، ومن أجل سلامتكم، اتبعوا التعليمات واعتنوا بأنفسكم".

وأضاف لبيد "سنواصل العمل دون تردد ضد الذين يريدون إلحاق الأذى بنا".

من جانبه صرح وزير القضاء الإسرائيلي غدعون ساعر بأنه يدعم زيارة الإسرائيليين لمحيط قبر يوسف في نابلس، إلا أن دخولهم مناطق السلطة الفلسطينية يجب أن يكون منسقًا مع سلطات الجيش الإسرائيلي، وفق ما أوردته قناة "كان" العبرية.

وبحسب قناة "كان"، وقعت العملية بعد أن دخلت مجموعة من خمسة مستوطنين المدينة لإقامة الصلوات في ضريح يوسف بدون الحصول على إذن مسبق، وقام الاثنان بترك سيارتهما في المدينة، فأضرم فلسطينيون النار فيها، وقامت قوات من الجيش بتخليص الخمسة، ونُقل أحد المصابين بمروحية عسكرية إلى مستشفى شيبا تل هاشومير والآخر بسيارة إسعاف إلى مستشفى بيلنسون لتلقي العلاج الطبي.