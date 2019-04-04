لجنة الانتخابات باسطنبول تأمر بإعادة فرز الأصوات في 15 دائرة أخرى

ذكرت قناة (سي.إن.إن ترك) يوم الخميس أن لجنة الانتخابات باسطنبول أمرت بإعادة إحصاء الأصوات في 15 دائرة أخرى من دوائر المدينة التسعة والثلاثين في الانتخابات البلدية التي أجريت يوم الأحد.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أمرت يوم الأربعاء بإعادة إحصاء الأصوات في 18 دائرة فقط.

وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات في أعقاب اعتراضات من جانب حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان والذي أظهرت النتائج هزيمته بهامش ضئيل في المدينة لصالح حزب المعارضة الرئيسي، الشعب الجمهوري.

وكانت (سي.إن.إن ترك) ذكرت في بادئ الأمر يوم الخميس نقلا عن لجنة الانتخابات باسطنبول أنه ستجري إعادة إحصاء الأصوات في جميع دوائر المدينة التسعة والثلاثين.