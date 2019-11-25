"لجنة الانتخابات" تستأنف اتصالاتها مع حماس

تستأنف لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية مشاوراتها مع قيادة حركة حماس والفصائل بشأن إجراء الانتخابات العامة غدا الثلاثاء.

وقال جميل الخالدي المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة إن “وفدا من لجنة الانتخابات برئاسة حنا ناصر سيلتقي غدا الثلاثاء، قيادة حركة حماس والفصائل لاستكمال المشاورات بشأن إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن وفد اللجنة سيصل إلى القطاع اليوم الاثنين حسب قناة الغد الفضائية

وتعطلت المشاورات بين وفد اللجنة والفصائل في القطاع بسبب التصعيد الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وأعرب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن أمله في الوصول إلى الرؤية الجامعة لانتخابات فلسطينية حرة ونزيهة يشارك فيها الجميع.

وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري أعلن هنية عن موافقة حركته على عقد اللقاء الوطني بعد صدور المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات العامة.

وقال هنية في مؤتمر صحفي في حينها “من أجل وطننا، حماس وافقت على إجراء المرسوم الرئاسي للانتخابات قبل عقد اللقاء الوطني وهذا لن يكون عقبة”.

وفي مقابلة سابقة، قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس إن “هناك بعض المتطلبات مازالت مستحضرة في ذهن المواطنين الفلسطينيين والفصائل وحماس لضمان نجاح واحترام نتائج الانتخابات”.

وأوضح برهوم “أن المتطلبات هي الحريات العامة، ومحكمة قضايا الانتخابات، والنزاهة، والشفافية، واحترام النتائج”، مؤكدا أن كل هذه القضايا مهمة كي نضمن عملية انتخابات ناجحة وتسير بالمركب الفلسطيني إلى بر الأمان.

وتابع: “كل هذه القضايا بحاجة إلى مزيد من الاطمئنان لدى المواطن الفلسطيني أولا ولدى حركة حماس والفصائل ثانيا، حتى نصل إلى قرار نهائي نبدأ به عملية انتخابية ناجحة”.

بدوره، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الرئيس محمود عباس استلم ردا من 14 فصيلا وافقوا فيه على عقد الانتخابات العامة وبانتظار رد حركة حماس.