لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة تقيّم مسار الوباء الخميس

هذه المرة الأولى التي يدعو فيها المدير العام للمنظمة اللجنة مجددا إلى الاجتماع منذ 30 كانون الثاني/يناير، حين سجلت 82 إصابة فقط بفيروس كورونا خارج الصين من دون احصاء أي وفيات.

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس الأربعاء أنّ خبراء لجنة الطوارئ سيجتمعون الخميس لتقييم مسار وباء كوفيد-19، بعد ثلاثة أشهر من إعلان حال الطوارئ الصحية عالمياً.

ومع تزايد الانتقادات للسلطات الصحية العالمية، عرض غيبريسوس كامل الإجراءات المتخذة منذ كانون الثاني/يناير، وأعلن أنّه “سيدعو مجدداً غداً لجنة الطوارئ لتقييم تطوّر الوباء”.

وفي 30 كانون الثاني/يناير أعلنت المنظمة أن الوضع يستوجب “حال طوارىء صحية على الصعيد الدولي”، ويعني ذلك أن لجنة الطوارئ ينبغي أن تجتمع مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

وهي المرة الأولى يدعو المدير العام للمنظمة اللجنة مجددا إلى الاجتماع منذ 30 كانون الثاني/يناير، حين سجلت 82 إصابة فقط بفيروس كورونا خارج الصين من دون احصاء أي وفيات.

وقال مدير المنظمة “خلال هذه الأشهر الثلاثة، عملت منظمة الصحة العالمية يوما بعد يوم للتحذير ودعم الدول وإنقاذ الأرواح”.

وإذا كان عدد كبير من الدول والقادة قد أعلن دعمه للمنظمة فإن البعض بدأ يبدي شكوكا أو انتقادات. ووصل الأمر بالولايات المتحدة إلى تعليق تمويلها.

وشكك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في استراتيجية بكين بعد ظهور الإصابات الأولى في البلاد نهاية 2019.

وكرر مدير المنظمة الاربعاء أن الأخيرة التزمت “الشفافية” مكررا دعوته “إلى الوحدة على الصعيد الوطني والتضامن على الصعيد العالمي“.

وأضاف “أكثر من أي وقت، على البشر أن يتوحدوا للانتصار على الفيروس”.

وتابع “سبق أن قلت، هذا الفيروس يمكن أن يؤدي إلى تدمير يفوق أي هجوم إرهابي. قد يتسبب بانقلابات سياسية واقتصادية واجتماعية”.

