لجنة بمجلس النواب الأمريكي تعقد جلسات بشأن مساءلة ترامب الأسبوع المقبل

قال آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء، إن اللجنة ستعقد جلسات علنية على مدى ثلاثة أيام الأسبوع المقبل في إطار تحقيقها بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف شيف وهو ديمقراطي، أن الشهود في الجلسات التي ستعقدها اللجنة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، قد تلقوا بالفعل طلبات استدعاء للإدلاء بشهاداتهم.

وستبدأ أول جلسة من الجلسات العلنية في التحقيق بشأن المساءلة يوم الأربعاء. ويحقق الديمقراطيون فيما إذا كان ترامب قد ضغط على أوكرانيا لاستهداف جو بايدن منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن يدلي كل من ألكسندر فيندمان المسؤول بمجلس الأمن القومي وجينيفر وليامز مساعدة مايك بنس نائب الرئيس وكيرت فولكر المبعوث الأمريكي الخاص السابق لأوكرانيا وتيم موريسون المسؤول بمجلس الأمن القومي بشهاداتهم في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي اليوم التالي سيدلي سفير أمريكا لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند ولورا كوبر نائب مساعد وزير الدفاع وديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية بشهاداتهم.

وستدلي فيونا هيل المسؤولة السابقة بمجلس الأمن القومي بشهادتها في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني. (رويترز)