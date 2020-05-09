لجنة فلسطينية لمتابعة الرد على قرارات ضم أراضي الضفة المحتلة

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد، إن الرئيس محمود عباس طلب تشكيل لجنة من التنفيذية والمركزية لمتابعة تنفيذ الرد على قرارات الضم باعتبار أن القرار سيكون له تبعات كبيرة اقتصادية وسياسية وأمنية.

وأكد الأحمد، خلال في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن اللجنة سترفع توصياتها للجنة التنفيذية لاعتمادها، موضحاً أن اللجنة المشكلة ستجتمع بداية الأسبوع الحالي لبحث الخطوات التي سيتم اتخاذها.

وأشار إلى ضرورة الاستعداد الكامل قبل يوم الأربعاء حيث من المقرر أن تقدم حكومة الاحتلال برنامجها للكنيست والذي يقوم على إعلان الضم باتفاق بين نتنياهو وغانتس وآخرين من الأحزاب اليمينية المتطرفة.

وأكد أنه في اليوم التالي لقرار الضم فإن كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، ستصبح لاغية.

ولفت إلى أن يوم الخميس المقبل ربما يشكل مرحلة جديدة وعلينا توحيد جهودنا للتصدي للقرار الإسرائيلية ومنع تنفيذه.

وأضاف: “اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير أكد على أن كل الاتفاقات مع الاحتلال والإدارة الأمريكية ستكون لاغية حال تم تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي”.

وشدد على أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن تصرفات نتنياهو وقراراته التي من المتوقع تنفيذها بتحريض أمريكي وتنكر لكل قرارات الشرعية الدولية.

واعتبر أن قرار الضم يعني القضاء بضربة كاملة على أي امكانية لإنجاح المفاوضات لتجسيد قيام الدولة الفلسطينية.