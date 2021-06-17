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لحظات سقوط "تلفريك" في جبال الألب ومقتل جميع ركابه

منشور 17 حزيران / يونيو 2021 - 07:00
ايتان بيران ( 5 أعوام ) الناجي الوحيد من المأساة
ايتان بيران ( 5 أعوام ) الناجي الوحيد من المأساة

قتل 14 شخصا بينهم أسرة إسرائيلية مكونة من خمسة أفراد.في سقوط مركبة "تيلفريك" في  جبال الألب الإيطالية

واظهر فيديو المركبة تهتز بعنف بعد انقطاع الكابلات لدى وصولها إلى محطة نهاية مشوارها، ثم ترتد إلى الوراء بعيدا عن برج في المحطة قبل أن تتدعى نزولا على الكيبلا ثم تسقط بعنف.

وقدرت وسائل إعلام إيطالية أن المركبة ارتدت إلى الوراء بسرعة 60 ميلا في الساعة قبل أن تسقط وتتحطم.

وأظهرت صورة أخرى للشرطة الإيطالية حطام مركبة التلفريك بالقرب من قمة خط ستريسا موتارون في منطقة بيدمونت، شمال إيطاليا.

وكان ايتان بيران ( 5 أعوام ) الناجي الوحيد من المأساة بالقرب من بحيرة ماجورى في 23 مايو، وقتلت أسرته بالكامل، لكنه لايزال يعاني من فقدان الذاكرة بعد الصدمة.

واعتقلت السلطات الإيطالية ثلاثة رجال على علاقة بشركة فيروفي موتارون التي تدير الكابل، إذ اعتبرت السلطات أن مكابح الطوارىء قد عطلت.

Funivia Stresa-Mottarone, le immagini delle tragedia in cui hanno perso la vita 14 persone - La Stampa

Tragedia Stresa: la vita di 14 persone per meno di 140 mila euro - La voce del Trentino

Tragedia funivia, &quot;Tadini non poteva non sapere&quot; - Cronaca - ilgiorno.itTragedia sulla funivia del Mottarone, il sospetto: “Freni disattivati più volte nel corso degli anni” - Il Secolo XIX

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