لحظات سقوط "تلفريك" في جبال الألب ومقتل جميع ركابه

قتل 14 شخصا بينهم أسرة إسرائيلية مكونة من خمسة أفراد.في سقوط مركبة "تيلفريك" في جبال الألب الإيطالية

واظهر فيديو المركبة تهتز بعنف بعد انقطاع الكابلات لدى وصولها إلى محطة نهاية مشوارها، ثم ترتد إلى الوراء بعيدا عن برج في المحطة قبل أن تتدعى نزولا على الكيبلا ثم تسقط بعنف.

وقدرت وسائل إعلام إيطالية أن المركبة ارتدت إلى الوراء بسرعة 60 ميلا في الساعة قبل أن تسقط وتتحطم.

Al Tg3 un documento esclusivo della cabina della funivia del Mottarone, prima della caduta, agli atti dell'inchiesta sul disastro costato la vita a 14 persone. Le immagini per il loro contenuto potrebbero urtare la sensibilità di alcuni pic.twitter.com/en6MHCfS00 — Tg3 (@Tg3web) June 16, 2021

وأظهرت صورة أخرى للشرطة الإيطالية حطام مركبة التلفريك بالقرب من قمة خط ستريسا موتارون في منطقة بيدمونت، شمال إيطاليا.

وكان ايتان بيران ( 5 أعوام ) الناجي الوحيد من المأساة بالقرب من بحيرة ماجورى في 23 مايو، وقتلت أسرته بالكامل، لكنه لايزال يعاني من فقدان الذاكرة بعد الصدمة.

واعتقلت السلطات الإيطالية ثلاثة رجال على علاقة بشركة فيروفي موتارون التي تدير الكابل، إذ اعتبرت السلطات أن مكابح الطوارىء قد عطلت.