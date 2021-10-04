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لحظات صعبة.. إنقاذ محتجزين حاصرتهم السيول في سلطنة عمان (فيديو)

منشور 04 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 08:22
الأرصاد العمانية أكدت على استمرار تأثير العاصفة المدارية "شاهين"
الأرصاد العمانية أكدت على استمرار تأثير العاصفة المدارية "شاهين"

أنقذت شرطة سلطنة عمان صباح اليوم الإثنين مواطنين حاصرتهم السيول الناتجة عن العاصفة المدارية شاهين، ونشرت وكالة الأنباء العمانية مقطع فيديو لعملية الإجلاء. 

وقالت الوكالة إن طيران شرطة عمان السلطانية نفذ عملية إنقاذ محتجزين اثنين صباح اليوم الاثنين، في ولاية السويق بوادي البطحاء.

وأضافت أن أعلى كميات أمطار مسجلة حتى الآن في ولاية السويق تليها الخابورة، كما كان لعدد من الولايات نصيب كبير من هطول الأمطار.

وتم تسجيل نزول عدد من الأودية بولايات محافظة شمال الشرقية، وهي وادي عندام بولاية المضيبي، ووادي البطحاء بنيابة سناو، ووادي قفيفة بولاية إبراء، ووادي العدفين ووادي مقل بولاية وادي بني خالد، والوادي الكبير بولاية دماء والطائين.

من جهتها، أكدت الأرصاد العمانية على استمرار تأثير العاصفة المدارية "شاهين" وهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شـديدة السـرعة أحيانا، على محافظتي شمال وجـنوب الباطنة، تمتد لاحقا لتشمل محافظتي الظاهرة والبريمي.

 

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