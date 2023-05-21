لحظات مثيرة: رائدا الفضاء السعوديان يشاركان صورهما قبل الإقلاع إلى الفضاء (صور)

قبل انطلاقهما في رحلتهما إلى الفضاء، شارك رائدا الفضاء السعوديان، ريانة برناوي وعلي القرني، جمهورهما ومتابعيهما عبر منصة "تويتر" لحظاتهما الأخيرة من التحضيرات.

وقام القرني، بنشر صورتين تظهر استعداده وتحضيره للرحلة، مقدما لجمهوره نظرة داخلية على عملية تجهيز حقيبته التي سترافقه في مهمته المعروفة باسم "Axiom Mission 2 (Ax-2)"، والتي تحتوي على مجموعة من المعدات والأدوات الخاصة المصممة للاستخدام في الفضاء.

وطرح القرني تساؤلا مثيرا للإهتمام على جمهوره، حيث سألهم عن المحتويات التي سيأخذونها في شنطة رحلتهم إلى الفضاء، حيث كانت الإجابات متنوعة ومثيرة للاهتمام، حيث أشار بعض المتابعين إلى أنهم سيأخذون اللابتوب معهم، وهناك من أشار إلى أنهم سيأخذون قططهم الأليفة، بالإضافة إلى ذلك، أشار آخرون إلى أنهم سيأخذون العطور، داعين له بالتوفيق في مهمته بالفضاء وعودته سالماً.

محتويات شنطتي لرحلة الفضاء 🚀

لو كانت هذي شنطتكم ايش بتاخذون؟ #نحو_الفضاء pic.twitter.com/16Q56jds18 — Ali Alqarni (@AstroAli11) May 20, 2023

ريانة برناوي، على النقيض من القرني، قامت بنشر صورة عبر حسابها في "تويتر" من جولتها في منطقة الإطلاق قبل الرحلة، مؤكدة في تعليقها أن شعور التأهب والحماس بدأ يزداد لديها وذلك في إشارة إلى استعدادها النفسي وتحضيرها النهائي قبل الانطلاق إلى الفضاء

من جولتنا أمس حول منطقة الإطلاق 🚁

بدأ شعور التأهب والحماس يزيد

#نحو_الفضاء



دعواتكم🙏🏼 pic.twitter.com/uY0H7w5sbq — RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) May 20, 2023

وأكمل رائدا الفضاء السعوديان الاستعدادات النهائية كجزء من طاقم المهمة العلمية AX-2، وذلك قبل توجههم إلى الفضاء في يوم الأحد، كما تم وضع صاروخ فالكون 9 ومركبة دراجون على منصة الإطلاق استعدادًا لنقل طاقم مهمة AX-2 إلى محطة الفضاء الدولية.

