لحظات مرعبة.. سيول تجرف شبان في السعودية (فيديو وصور)

سيول جارفة في السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للسيول الجارفة التي شهدتها عدة مناطق في المملكة العربية السعودية خلال اليومين الماضيين.

ويظهر أحد الفيديوهات على موقع "تويتر" كيف جرفت السيول القوية مجموعة من الشبان، بينما حاول مواطنون مساعدتهم، في مشهد مخيف.

وسجلت منطقة مكة يوم الخميس 67 حالة احتجاز داخل السيول من دون حدوث إصابات، وتلقت فرق الدفاع المدني في المنطقة 9 بلاغات عن حصول التماس كهربائي.

وشهدت محافظات المهد وينبع وخيبر ووادي الفرع أمطارا تراوحت بين متوسطة وغزيرة، فيما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهات متقدمة عن الحال المناخية.

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي مباشرة إدارتها في 13 منطقة بالسعودية على مدار أسبوع لأكثر من 423 بلاغا عن الأمطار، وإنقاذ 299 شخصا، وإخراج 282 سيارة، وإخلاء وإيواء 88 شخصا، فيما توفي بسبب السيول 14 شخصا على مستوى المملكة كلها .