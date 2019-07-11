لحظة الانفجار الذي استهدف قيادات عسكرية في بنغازي (فيديو)

قتل 4 أشخاص وجرح 15 آخرون، الخميس، عندما انفجرت سيارة ملغومة في جنازة قائد عسكري كبير سابق في مدينة بنغازي بشرق ليبيا.

عرض الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري بعد نجاته وقيادات عسكرية من محاولة اغتيال فيديو يوثق لحظات التفجير الذي وقع الخميس في بنغازي، واسفر عن سقوط عدد من القتلى.

وقال المسماري في مؤتمر صحافي، إن الفوضى عمت المكان عقب التفجير الذي استهدف جنازة قائد سابق بالقوات الخاصة.

وتساءل الناطق باسم الجيش: كيف وصل الإرهاب بنغازي بعد معركة بنغازي، متهماً "خونة" في بنغازي بتلقي أموال ضخمة، كذلك اتهم رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بتوزيع "أموال فاسدة" ساعدت الإرهابيين.

كما حمل تركيا مسؤولية التفجير حيث هناك قيادات تعيش. واعتبر أن الحرب التي نقودها على الإرهاب في طرابلس شرعية.

وقتل 4 أشخاص وجرح 15 آخرون، الخميس، عندما انفجرت سيارة ملغومة في جنازة قائد عسكري كبير سابق في مدينة بنغازي بشرق ليبيا.

وقال مصدر عسكري إن الجنازة التي كانت في مقبرة الهواري ببنغازي كانت لخليفة المسماري، القائد السابق للقوات الخاصة، الذي توفي قبل يومين بسبب مرض مزمن، لافتاً إلى أن القائد الحالي للقوات الخاصة، ونيس بوخمادة، حضر التشييع لكن لم يلحق به أذى.



