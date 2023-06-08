لحظة القبض على القرش القاتل في الغردقة (فيديوهات)

تمكن صيادون مصريون مساء الخميس، من القبض على سمكة قرش في مياه منتجع الغردقة على ساحل البحر الاحمر بعد وقت قصير من افتراسها سائحا روسيا في حادثة وثقتها تسجيلات فيديو مرعبة.

وقالت وسائل اعلام مصرية ان رجال محميات البحر الأحمر تاكدوا من السمكة وهي من نوع "قرش النمر" المعروف بشراسته وهجماته القاتلة.

وجاء القبض على السمكة بعدما اصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة مسح المسطح المائي في مكان الواقعة لرصد السمكة المسؤولة عن الهجوم.

وكانت وسائل اعلام وشهود قالوا ان الضحية وهو رجل في الرابعة والعشرين من العمر، كان ضمن مجموعة سياح تزور المنتجع الواقع على ساحل البحر الاحمر، وقد سبح بعيدا عن الشاطئ عندما هاجمته سمكة القرش القاتلة.



🔻 تـم « اصـطياد » قرش الـغردقة المفترس بنـجاح .. الحمد لله..

شكراً لكل المتعاونين من الأهالي والصيادين ♥@Ma_ash77 pic.twitter.com/yILxb2uSmH — عمرو صبري (@Ix5wRamrsabry20) June 8, 2023

واكدت القنصلية العامة الروسية في الغردقة في بيان إن مواطنا روسيا لقي حتفه في هجوم سمكة القرش، فيما قالت وكالة تاس إن الضحية ليس سائحا بل كان مقيما في مصر.

ودعت القنصلية الرعايا الروس الى اليقظة والحذر أثناء التواجد في المياه التي شهدت حادثا مماثلا العام الماضي راح ضحيته سائحة نمساوية.

🔴تحذير فيديو مؤلم :



هجوم سمكة قرش مفترسة على سائح في أحد شواطئ الغردقة في #مصر🔞🔞. pic.twitter.com/jREuG5rDni — ابـو حسن (@Mbm20007) June 8, 2023

وبالتزامن، تقرر وقف انشطة السياحة ليومين اعتبارا من الجمعة في المنطقة الواقعة بين منتجع الجونة شمالا وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومة جنوبا.

وحثت وزارة البيئة مرتادي سواحل البحر الاحمر على الالتزام بارشادات السلطات حرصا علي سلامتهم.



مسكوها يا جدعان الناس في الغردقه يطمنوا ان شاء الله خير وحادث وبيحصل في كل الدول يعني، محافظة البحر الاحمر هيعملوا اللازم بعد قرارات وزيرة البيئة بسرعة مسح المنطقة كلها pic.twitter.com/ybgUk7Eikg — ام سيلا (@jacemorrr) June 8, 2023

ووقع الهجوم القاتل على عدة مراحل، حيث قامت سمكة القرش في البداية بغرس اسنانها في جسد الضحية الذي غاص للحظات تحت سطح الماء الذي اصطبغ بلون الدم قبل ان يظهر رأسه مجددا.

ويسمع الرجل في التسجيل وهو يصيح مستنجدا قبل ان تظهر السمكة مجددا وتدور حوله ثم تطبق فكيها حول جذعه وتسحبه من جديد تحت الماء.

ثم سكنت المياه ولم يظهر الرجل ولا السمكة بعدها.



سرعة اصطياد القرش من البحر الاحمر بجد تخلينا نحس بأمان ،وان ده طبيعي يحصل في اي وقت ، بس الاهم هو سرعة اتخاذ القرارات الامنة ب الغردقة زي ما حصل قدامنا كدا والوضع رجع امان تاني pic.twitter.com/F42VYvTo9b — ولاآء🌻 (@yourfav_woman) June 8, 2023

ويشاهد في المقطع قارب صغير وهو يصل الى موقع الهجوم فيما بدا لانقاذ الرجل، لكنه كان وصل متاخرا وبعد انقضاء الامر.

وقالت مصادر ان جسم الرجل كان قد انشطر الى نصفين خلال الهجوم، حيث تمت استعادة احدهما في التهمت السمكة الاخر.