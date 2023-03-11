لحظة تدخل الشرطة الاردنية لحماية مكس وضحى

البوابه - مكس وضحى من جديد.. اضطرت الشرطة الأردنية في محافظة الزرقاء إلى حماية قصة صانع المحتوى الرقمي محمد نور المعروف بـ مكس من جموع المواطنين الذين تزاحموا لرؤيته في لواء الرصيفة، حيث قامت الشرطة بسحب إلى مكس إلى داخل الدورية هربا من متابعيه ومحبيه.

ويعد مكس الأردني وضحى التونسية صانعة المحتوى الرقمي بطلان لأحد أشهر قصص الحب على منصة تيك توك تكللت بالزواج .

مكس وضحى قصة حب أردنية تونسية على تيك توك تنتهي بالزواج

وذاع صيت قصة حب مكس وضحى في الأردن وتونس وهما اللذان جمعتهما منصات التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي حيث أن العلاقات الإنسانية على منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تثمر روابط وثيقة ناجحة ومثمرة ومتينة تسهم في التقارب بين الناس وحتى الشعوب والدول

فيديو تدخل الشرطة لحماية مكس



