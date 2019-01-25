لحظة سقوط جندي سعودي من طائرة (فيديو)

يظهر المقطع جنودا من كتيبة 85 اللواء الخاص

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة سقوط جندي سعودي من طائرة مروحية أثناء تدريبات عسكرية.

وزعم ناشرو المقطع التي تم تداوله بشكل موسع على "تويتر"، أن الجندي توفى فور سقوطه خلال تدريبه في دورة صقر "الكوماندوز" في منطقة تبوك، بالمملكة العربية السعودية.

ويظهر المقطع جنودا من كتيبة 85 اللواء الخاص، أثناء تدريبهم، وفجأة اختل توازن أحدهم خلال تدريبه على النزول بسرعة من الطائرة، فسقط أرضا وفارق الحياة على الفور.