لحظة سقوط صاروخ على كنيسة في حماة السورية (فيديو)

أظهر تسجيل فيديو لحظة سقوط وانفجار صاروخ أطلقه مجهولون الأحد، على كنيسة وسط سوريا كان يجري افتتاحها ضمن احتفالية شارك فيها العديد من الاشخاص، ما اسفر عن مقتل شخصين على الاقل وإصابة عدد آخر.

واستهدف الصاروخ كنيسة "آيا صوفيا" في مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي، وسط سوريا.

وكان الحجر الأساس قد وُضع في يوليو/تموز عام 2020 من قبل نابل العبدالله قائد مليشيا "الدفاع الوطني" المدعومة من روسيا في مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي، إلى جانب وفد عسكري روسي من قاعدة "حميميم" الجوية، وذلك بعد إعلان تركيا تحويل متحف "آيا صوفيا" في مدينة إسطنبول إلى مسجد، كما كانت عليه قبل 84 عاماً.

وكان ناشطون سوريون قد تداولوا في نوفمبر/تشرين الثاني العام الفائت 2021 صوراً لكنيستين أرثوذوكسيتين، بنتهما روسيا أخيراً في سورية، الأولى كنيسة آيا صوفيا في مدينة السقيلبية، والثانية كنيسة الأربعين شهيداً في مدينة محردة، شمال غربي محافظة حماة، وأظهرت تلك الصور استخدام قطع أثرية من مدينة تدمر الأثرية في البناءَين.