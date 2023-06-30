لحظة سقوط طفل من ارتفاع 12 مترا في حديقة العاب (فيديو)

وثق مقطع فيديو مرعب لحظة سقوط طفل عمره ست سنوات من ارتفاع 12 مترا بعدما انقطع سلك انزلاق معدني كان معلقا به في حديقة العاب في المكسيك.

الطفل نجا باعجوبة وهو الان يتعافى من اصابات طفيفة تعرض لها اثر الحادث الذي وقع خلال رحلة الأمازون في باركيه فونديدورا في نويفو ليون يوم الأحد الماضي.

قالت عائلة الطفل على فيسبوك ان سلك الانزلاق الذي كان معلقا به انقطع فجأة ما ادى الى سقوطه في بركة مياه اصطناعية اسفل مسار اللعبة التي تعد مصدر جذب كبير لزوار الحديقة.

ويسمع في الفيديو صوت متفرجين وهم يصرخون من شدة الرعب لحظة انقطاع السلك وسقوط الطفل الذي كان متشبثا برجل بالغ كان يصحبه معه، ودون ان يعرف ما اذا كان احد الاقرباء.

وقالت العائلة ان الطفل الذي يدعى قيصر كان محظوظا، حيث قفز احد المتواجدين خلفه وقام بانتشاله من الماء.

وابلغ والد قيصر محطة فوكس نيوز ان ابنه اصيب بجروح طفيفة من اثر السقطة لكنه لا يزال "محطما من الناحية النفسية" و"مرعوبا".

وقامت ادارة الحديقة بوقف عدد من مسارات اللعبة فيما فتحت السلطات تحقيقا في الحادث.