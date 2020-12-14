لحظة لقاء الوفدين السعودي والقطري في سلطنة عمان

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد فيه لقاء الوفدين السعودي والقطري في سلطنة عمان بحضور أحمد الفهد.

فيديو يظهر لقاء الوفدين السعودي و القطري بحضور احمد الفهد في سلطنة عمان .. pic.twitter.com/DGbhRtQi6I — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) December 14, 2020

ورصد مقطع الفيديو الموثق الوفدين السعودي والقطري في سلطنة عمان، حيث استقبلت سلطنة عمان بالوفدين بالترحيب والكرم الشديد، وذلك أثناء عقد إحدى الجوالات للم الشمل وانهاء الأزمة الخليجية الطاحنة.

واكدت العربية السعودية استعدادها لتخفيف حدة مطالبها بشكل كبير في الاتفاق النهائي وأشار مصدر إلى أن المملكة مستعدة لتقديم تنازلات عبر فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، في حال توقّفت الدوحة عن تمويل معارضيها السياسيين وكبحت جماح وسائل الإعلام التابعة لها.

وقال المصدر إن "السعودية تدفع باتجاه ذلك، والسعودية تملك المفتاح الرئيسي، وهو المجال الجوي".

من جهته، قال مصدر آخر في الخليج مقرب من ملف المفاوضات لفرانس برس إن العملية التي تقودها المملكة حاليا قد تؤدي إلى نوع من السلام

من جهة أخرى، نقل دبلوماسيون في الدوحة عن مسؤول قطري كبير قوله إن الاتفاق النهائي "تم الاتفاق عليه مبدئيا" ولكنه "محدود النطاق".

وقطعت السعودية وحلفاؤها، الإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر في يونيو 2017 ومنعتها من استخدام مجالها الجوي، متهمة الدوحة بتمويل حركات إسلامية متطرفة، وهو ما تنفيه الدوحة .