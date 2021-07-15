لشن هجوم على ايران.. الجيش الاسرائيلي يطالب بزيادة ميزانيته

في إطار المخططات الاسرائيلية للتصدي للبرنامج النووي الايراني، وتعزيز قدرة الجيش لشن هجوم محتمل في ايران، طالب الجيش بمليارات الشواقل كزيادة على ميزانيته.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" أن جيش الدفاع الإسرائيلي قدم الطلب في إطار المناقشات الأولية مع موظفي وزارة المالية.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن "إسرائيل تواجه تهديدات تلزمها بتسريع استعداداتها بهدف تحقيق النجاح".

وأضاف غانتس في كلمة ألقاها خلال تخريج دفعة جديدة من طلاب دورة لكلية الأمن القومي أنه "لا خيار لإسرائيل سوى تعزيز قدراتها العسكرية، إذا أرادت التصدي للتهديد الأكبر الموجه ضدها وهو امتلاك إيران لأسلحة نووية"