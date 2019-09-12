لص يسرق مركبة للجيش الكويتي

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمطاردة عنيفة لأحد الأشخاص بعد قيامه بسرقة سيارة تابعة للجيش في الكويت.
وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضحيي لمقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة أحد المركبات الخاصة بالجيش الكويتي واصطدامه بأكثر من مركبة أثناء محاولته الهرب، وفق ما نقلت جريدة "الأنباء".
مطاردة رجال الداخلية للمتهم الذي سرق مركبة الجيش— جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) September 12, 2019
https://t.co/O5tQWaTTvb#الكويت pic.twitter.com/00tKImxhIk
وأكدت الإدارة أنه تم تشكيل فريق بحث على الفور بمشاركة إدارة مباحث محافظة مبارك الكبير حيث أسفرت الجهود عن ضبطه وهو مواليد 1997 وتم ضبط المركبة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
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