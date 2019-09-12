لص يسرق مركبة للجيش الكويتي

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمطاردة عنيفة لأحد الأشخاص بعد قيامه بسرقة سيارة تابعة للجيش في الكويت.

وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضحيي لمقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة أحد المركبات الخاصة بالجيش الكويتي واصطدامه بأكثر من مركبة أثناء محاولته الهرب، وفق ما نقلت جريدة "الأنباء".



وأكدت الإدارة أنه تم تشكيل فريق بحث على الفور بمشاركة إدارة مباحث محافظة مبارك الكبير حيث أسفرت الجهود عن ضبطه وهو مواليد 1997 وتم ضبط المركبة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.