لضبط السيولة.. الأردن يؤجل زيادات رواتب الموظفين العموميين

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، إن الحكومة ستؤجل الزيادات على رواتب الموظفين العموميين، بهدف توفير السيولة، وتخفيف الضغوط على الخزينة العامة.

وذكر العسعس في تصريحات لقناة المملكة، مساء الأحد، أن الخفض في الزيادات الذي سيطرأ خلال موازنة 2020 الحالي، يأتي للتخفيف على المالية في ظل رزمة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا.

وتأثر الأردن بشدة من تفشي فيروس كورونا عالميا، رغم أنه يسجل نجاحات محلية في حالات الشفاء، والإبقاء على تسجيل إصابات يومية جديدة بالفيروس ضمن خانة واحدة.

والشهر الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على إقراض الأردن مبلغا يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (1.3 مليار دولار أو 270% من حصة الأردن)، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار العسعس إلى أن أولويات بلاده الإنفاقية خلال العام الجاري، تتمثل أولا في توفير فاتورة الرواتب، وثانيا خدمة الديون، وثالثا مكافحة كورونا.

وأضاف: “نحن ملتزمون بخدمة الدين الخارجي وليس لدينا مشكلة في السداد”.

وزاد: “نحن ملتزمون من اليوم بسداد الديون المحلية والخارجية المستحقة على المملكة، وقادرون على سداد استحقاقات السندات في موعدها”.

وبلغ إجمالي الدين العام للأردن (داخلي وخارجي) بنهاية 2019 نحو 31 مليار دينار (43 مليار دولار)، يمثل 97.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الأردن 417 إصابة، منها 7 حالات وفاة، بينما سجل حتى مساء السبت نحو 276 حالة تعافٍ.