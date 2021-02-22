لقاء اماراتي قطري في عاصمة عربية

كشفت مصادر رسمية عربية ان لقاء اماراتي قطري في عاصكة عربية تم بحث ما تم التوصل اليه في قمة العلا في المملكة العربية السعودية

اول لقاء اماراتي قطري

ووفق التقارير فان الكويت استضافت اللقاء الاماراتي القطري ليكون أول اجتماع يعقد بين الجانبين، وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن وفدين رسميين يمثلان كلا من الإمارات وقطر في دولة الكويت لمتابعة بيان "العُلا".

كما أكد "على أهمية المحافظة على اللحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة".

الأول منذ المصالحة الخليجية

لقاء قطري إماراتي في الكويت لبحث آليات تنفيذ المصالحة



اقرأ المزيد: https://t.co/Jlpmt4vwbU — فلسطين أون لاين (@pl24online) February 22, 2021

تثمين الدور الكويتي والسعودي

وبحسب المصدر ذاته، ثمن الجانبان جهود السعودية في استضافة القمة الخليجية الأخيرة التي أسفر عنها التوصل إلى بيان العلا.

وتوجه الجانبان بالشكر إلى أمير الكويت نواف الأحمد على "المساعي الثمينة التي بذلتها دولة الكويت في رأب الصدع وفي دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى استضافتها للاجتماع الأول بين الدولتين".

واستضافت مدينة العلا السعودية في 5 كانون الثاني الماضي، قمة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي أسدلت الستار على الأزمة الخليجية، التي استمرت منذ حزيران 2017 إثر إعلان السعودية والبحرين والإمارات ومصر، مقاطعة قطر.