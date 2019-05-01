لقاء انشقاقهم عن مادورو.. واشنطن تغري المسؤولين الفنزويليين

وعد جون بولتون مستشار شؤون الأمن القومي بالبيت الأبيض، بأن تبحث الولايات المتحدة رفع العقوبات عن مسؤولين وعسكريين فنزويليين، إذا دعموا المعارضة.

وقال في تغريدة على تويتر: "تنظر الولايات المتحدة في إمكانية رفع العقوبات عن المسؤولين والعسكريين الفنزويليين، الذين يتخذون خطوات محددة لدعم الديمقراطية والحرية في فنزويلا".

وأضاف: "ينبغي على أصدقاء مادورو قبول مقترحات الرئيس المؤقت /غوايدو/ العفو عنهم والعمل معنا لضمان مستقبلهم".

وتأتي تصريحات بولتون في أعقاب إعلان السلطات الفنزويلية يوم أمس، عن إحباط محاولة انقلاب على السلطة بدعوة من خوان غوايدو الذي نصب نفسه رئيسا للبلاد، ونال اعتراف واشنطن وعدد من حلفائها، فيما لم تعترف موسكو وبكين وغيرهما بسوى الرئيس الحالي مادورو وحكومته.

وفي وقت لاحق أكدت السلطات الشرعية سيطرتها على الوضع وولاء الجيش للرئيس نيكولاس مادورو، واتهمت الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه المحاولة.