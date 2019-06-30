لقاء بين ترامب وكيم بالمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين الأحد .

كما أكد ترامب أنه سيتوجه إلى المنطقة المنزوعة السلاح وسيلتقي مع كيم هناك، بحسب تصريحات للصحفيين في وقت سابق.

وقال ترامب: "سنتوجه إلى المنطقة منزوعة السلاح عند الحدود وسألتقي بالزعيم كيم. أتطلع كثيراً إلى اللقاء. أصبحت علاقتنا جيدة جداً".

إلا أنه شدد على أن اللقاء يكون قصيرا، وقال: "مجرّد مصافحة سريعة وقول مرحبا إذ لم نلتق منذ فيتنام"، في إشارة إلى القمة التي انهارت بدون التوصل إلى اتفاق في شباط/فبراير الماضي.