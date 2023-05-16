لقاء تاريخي بين الرئيس الفلسطيني والفنان محمد رمضان

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالفنان المصري محمد رمضان قائلا له: " أهلا وسهلا كيف حالك.. منيح إنو شفناك أخيرا" وذلك في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية على هامش إلقائه خطابا في الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الـ75 على نكبة الشعب الفلسطيني.

وقال محمود عباس لرمضان: " من زمان واحنا بنسمع عنك كل الأخبار الطيبة.. والفن الهادف".

وتناقلت منصات تواصل اجتماعية فلسطينية وعربية صورا تجمع الرئيس محمود عباس بالفنان رمضان على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك أمس الإثنين، كما قام الفنان المصري بنشر صورا اضافة لمقطع فيديو وثق اللقاء.



