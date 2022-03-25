"لقاء تاريخي" في "إسرائيل" يجمع الإمارات والمغرب والبحرين وواشنطن

تستضيف "إسرائيل" الجمعة أنها لقاء "تاريخيًا" يومي الأحد والاثنين يجمع بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين بمناسبة زيارة الوزير أنطوني بلينكن.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان “بناء على دعوة من وزير الخارجية يائير لبيد ستعقد قمة دبلوماسية تاريخية يومي الأحد والاثنين المقبلين في إسرائيل… سيصل وزير الخارجية الأمريكي ووزراء خارجية الإمارات والمغرب والبحرين إلى إسرائيل لعقد سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية”.

والإمارات العربية المتحدة والبحرين هما أول دولتين خليجيتين طبعتا علاقاتهما مع إسرائيل في أيلول/سبتمبر 2020 بتشجيع من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ثم تبعهما المغرب والسودان.

ومن المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الأمريكي جولة إقليمية السبت يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي عرض التوسط في النزاع الأوكراني، ثم يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس إن بلينكن سيناقش خلال هذه الجولة “الحرب التي تشنها الحكومة الروسية على أوكرانيا وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار واتفاقات أبراهام واتفاقيات التطبيع مع إسرائيل والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والإبقاء على احتمال تسوية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني قائمة على حل الدولتين”.

وسيزور بلينكن أيضًا المغرب والجزائر.