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لقاء صريح بين رئيس الوزراء اللبناني وابن سلمان

تاريخ النشر: 18 أيّار / مايو 2023 - 10:13
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن لقاءه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كان يتسم بالصراحة.
 

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