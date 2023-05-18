تاريخ النشر: 18 أيّار / مايو 2023 - 10:13 رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن لقاءه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كان يتسم بالصراحة. © 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند لقاء صريح بين رئيس الوزراء اللبناني وابن سلمان هل رفع جوارديولا شعار رابعة بعد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟ أضرار حشرة السمكة الفضية على الإنسان حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 19 أيار/ مايو 2023 عبارات تهنئة للعروس رجوة آل سيف قصيرة وراقية Loading content ...