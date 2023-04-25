لقاء محتمل بين الاسد واردوغان مطلع ايار

كشف وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو عن لقاء محتمل سيجمع الرئيس رجب طيب اردوغان بنظيره السوري بشار الاسد وذلك في اطار قمة رباعية يشارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال تشاووش أوغلو في مقابلة مع قناة "تي في- 100" انه لم يتم تحديد اللقاء بشكل مؤكد لكنه لن يتعدى شهر ايار حيث الانتخابات التركية وسبب عدم تحديد موعد القمة "بسبب زيارة مجدولة للرئيس الإيراني إلى سوريا في الفترة نفسها".

وتزامن الكشف عن لقاء القمة مع اجتماع لوزراء دفاع ورؤساء استخبارات الدول الأربع في العاصمة الروسية موسكو اليوم الثلاثاء، بهدف مناقشة "حل القضايا العالقة من خلال المفاوضات من أجل ضمان السلام والهدوء في المنطقة"، حسب ما أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

وتعثرت المفاوضات بين الطرفين السوري والتركي وتم الغاء اجتماع لوزارء الخارجية بسبب تمسك دمشق بشرط الانسحاب التركي من الاراضي السورية ووقف انقرة دعم التنظيمات والجماعات السورية المعارضة للنظام ورفض الاسد منح ورقة تقوي موقف اردوغان قبيل الانتخابات العامة في تركيا

واقترح اروغان على نظيره الروسي بوتين تنظيم اجتماع ثلاثي مع الأسد، وحاول وزراء الدفاع والمسؤولين الامنيين ومسادي وزراء الخارجية التمهيد للقاء القمة الا ان الامور كانت تتعثر على الرغم من محاولات روسيا انجاحها