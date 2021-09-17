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لقاء يجمع الشيخ تميم وابن سلمان وطحنون بن زايد وصحفي اسرائيلي يعلق

منشور 17 أيلول / سبتمبر 2021 - 04:04
وقال العساكر في تغريدة له على تويتر ان لقاء ودي اخوي جمع المسؤولين الثلاث
وقال العساكر في تغريدة له على تويتر ان لقاء ودي اخوي جمع المسؤولين الثلاث

نشر مدير مكتب ولي العهد السعودي بدر العساكر صورة تجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، ومستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد، وذلك في البحر الأحمر.

لقاء اخوي في البحر الاحمر

وقال العساكر في تغريدة له على تويتر ان لقاء ودي اخوي جمع المسؤولين الثلاثة

ولم يعلن في وقت سابق عن لقاء مبرمج بين الشخصيات الخليجية ، في وقت تتحسن العلاقات السعودية القطرية بشكل ايجابي فيما تعمل دولة الامارات على الانضمام الى هذا التوافق من خلال جولة يقوم بها الشيخ طحنون المسؤول الامني الاماراتي البارز في دول المنطقة شملت مؤخرا تركيا والاردن 

 

ولم يوضح عساكر مكان اللقاء على وجه التحديد والذي تم في العربية السعودية كونها الوحيدة بين الدول الثلاث التي تطل على البحر الاحمر، الا انه يبدو بان اطلالة المسؤولين الصيفية والسياحية لم تتوقف عند حد الاستجمام فقط

 

 

اشادة يمنية


السفير بوزارة الخارجية اليمنية عبدالوهاب طواف علق على خبر اللقاء بالقول 
من أجل مصالح دولهم، تغلبوا على خلافاتهم.
بالتوفيق. 
هل ستستفيد النخب السياسية اليمنية من ماحصل ومايحصل في الخليج؟
أتمنى ذلك، فالخلافات لا تصب إلا في صالح الميليشيات.

صحفي اسرائيلي علق ايضا قائلا بانه لقاء غير عادي ولوك غير عادي

 

 

قمة العلا تنهي الخلاف


وفي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، جرى الإعلان في القمة الخليجية (العلا) الـ41 بالسعودية، عن توقيع اتفاق للمصالحة أنهى أصعب أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.

وبدأت الدول في إعادة العلاقات وحركة الطيران وفتح الحدود، وعودة الزيارات والمباحثات الثنائية.

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