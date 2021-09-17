لقاء يجمع الشيخ تميم وابن سلمان وطحنون بن زايد وصحفي اسرائيلي يعلق

نشر مدير مكتب ولي العهد السعودي بدر العساكر صورة تجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، ومستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد، وذلك في البحر الأحمر.

لقاء اخوي في البحر الاحمر

وقال العساكر في تغريدة له على تويتر ان لقاء ودي اخوي جمع المسؤولين الثلاثة

ولم يعلن في وقت سابق عن لقاء مبرمج بين الشخصيات الخليجية ، في وقت تتحسن العلاقات السعودية القطرية بشكل ايجابي فيما تعمل دولة الامارات على الانضمام الى هذا التوافق من خلال جولة يقوم بها الشيخ طحنون المسؤول الامني الاماراتي البارز في دول المنطقة شملت مؤخرا تركيا والاردن

لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر

يجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. pic.twitter.com/2nAUJ8HPM5 — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) September 17, 2021

ولم يوضح عساكر مكان اللقاء على وجه التحديد والذي تم في العربية السعودية كونها الوحيدة بين الدول الثلاث التي تطل على البحر الاحمر، الا انه يبدو بان اطلالة المسؤولين الصيفية والسياحية لم تتوقف عند حد الاستجمام فقط

#PICTURE: A friendly meeting in the Red Sea brings together the Crown Prince Muhammed bin Salman, Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, and UAE's National Security Adviser Sheikh Tahnoun bin Zayed Al-Nahyan. (@Badermasaker) pic.twitter.com/mwXUfRqXxt — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) September 17, 2021

اشادة يمنية



السفير بوزارة الخارجية اليمنية عبدالوهاب طواف علق على خبر اللقاء بالقول

من أجل مصالح دولهم، تغلبوا على خلافاتهم.

بالتوفيق.

هل ستستفيد النخب السياسية اليمنية من ماحصل ومايحصل في الخليج؟

أتمنى ذلك، فالخلافات لا تصب إلا في صالح الميليشيات.

من أجل مصالح دولهم، تغلبوا على خلافاتهم.

بالتوفيق.

هل ستستفيد النخب السياسية اليمنية من ماحصل ومايحصل في الخليج؟

أتمنى ذلك، فالخلافات لا تصب إلا في صالح الميليشيات. pic.twitter.com/dxkmbtopsu — عبدالوهاب طواف. A. Tawwaf (@Abd_Tawwaf) September 17, 2021

صحفي اسرائيلي علق ايضا قائلا بانه لقاء غير عادي ولوك غير عادي

الصحفي الإسرائيلي "روعي كاييس": "صورة الأسبوع وربما العام.. ولي العهد السعودي وأمير قطر ومستشار الأمن القومي الإماراتي في لقاء غير عادي و (لوك غير عادي) على شواطئ البحر الأحمر". pic.twitter.com/2PsukBGq96 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 17, 2021

قمة العلا تنهي الخلاف



وفي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، جرى الإعلان في القمة الخليجية (العلا) الـ41 بالسعودية، عن توقيع اتفاق للمصالحة أنهى أصعب أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.

وبدأت الدول في إعادة العلاقات وحركة الطيران وفتح الحدود، وعودة الزيارات والمباحثات الثنائية.