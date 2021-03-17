لقاح "أسترازينيكا": تحقيق في اسبانيا بعد وفاة امرأة .. والبوسنة والهرسك توقفه

يواصل لقاح "أسترازينيكا" البريطاني السويدي، إثارة الجدل في أوروبا حول نجاعته ضد فيروس كورونا، حيث فتحت الوكالة الاسبانية للأدوية والمستحضرات الطبية (AEMPS) تحقيقا في ملابسات وفاة امرأة جراء نزيف دماغي بعد تلقيها اللقاح ، بينما أقفت البوسنة والهرسك حملة تطعيم المواطنين باستخدام "أسترازينيكا".

وجاء في بيان صدر عن وزارة الصحة الاسبانية، اليوم الأربعاء: "تقوم (AEMPS) بالتعاون مع الهيئات الأخرى والوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) بجمع معلومات إضافية وتجري تحقيقا دقيقا لمعرفة ما إذا كانت هناك علاقة محتملة بالإضافة إلى واقع تزامن التلقيح والوفاة".

وأفادت وسائل إعلام سابقا بأن معلمة تبلغ من العمر 43 عاما من مدينة ماربيليا توفيت جراء نزيف دماغي بعد تطعيمها بلقاح "أسترازينيكا". وتم تطعيمها بجرعة أولى من اللقاح في 3 مارس الجاري وبعد عدة ساعات استعانت المرأة بخدمة الإسعاف في مستشفى "Quiron" المحلية. وأعلن الأطباء أن حالتها الصحية السيئة مرتبطة بتداعيات التلقيح.

وعادت المرأة إلى المستشفى بعد 10 أيام بسبب عدم تحسن حالتها الصحية. واكتشف الأطباء أنها تعاني من نزيف دماغي كبير، وأجريت لها عملية جراحية، غير أن المرأة توفيت الاثنين الماضي.

من جهتها أفادت وزارة الصحة الإسبانية بأن المرأة توفيت بسبب سكتة دماغية مع تحول نزفي. وينتظر الأطباء حاليا نتائج التشريح لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

ونقلت وكالة "Europa Press" عن وزارة الصحة أنه

تم في إسبانيا تسجيل 3 حالات إصابة بجلطات الدم بعد تطعيمهم بلقاح "أسترازينيكا" ضد كورونا، فيما يتجاوز العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بهذا اللقاح في البلاد 900 ألف شخص.

وكان عدد من الدول الأوروبية بما فيها النمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وغيرها قد علقت سابقا استخدام لقاح "أسترازينيكا" بسبب المعلومات الموجودة حول إثارته لجلطات الدم. وقالت الوكالة الأوروبية للأدوية إنها تجري تحقيقا في هذه الحوادث، معبرة في الوقت ذاته عن اعتقادها بأن استمرار التلقيح بـ "أسترازينكا" أثناء التحقيق ممكن.

البوسنة والهرسك

من جهة أخرى أفاد مجلس وزراء اتحاد البوسنة والهرسك وهو أحد الكيانين السياسيين داخل جمهورية البوسنة والهرسك أنه اتخذ الليلة الماضية قرارا حول شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

وقال: "على أساس المعلومات المتوفرة لدينا وبحث الأسعار المقترحة ومواعيد التوصيل والأحجام والضمانات المقترحة كلفت الحكومة دائرة الصحة الاجتماعية لاتحاد البوسنة والهرسك بتوقيع المعاهدة مع شركة "Medimpex" من سارايفو حول توريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي في أقرب وقت ممكن".

كما اتخذت الدائرة قرارا حول وقف حملة تطعيم المواطنين باستخدام لقاح "أسترازينيكا" البريطاني السويدي قبل أن تنشر الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) استنتاجاتها حول هذا اللقاح.

وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس عام 2020. ونشرت مجلة "لانسيت" نتائج المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" والتي تؤكد المؤشرات العالية لفعالية وأمن اللقاح الروسي.