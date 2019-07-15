لقطات تنشر لأول مرة عن الانقلاب الفاشل في تركيا

نشرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" مشاهد جديدة تعرض للمرة الأولى عن محاولة الانقلاب الذي شهدته تركيا ليلة 15 تموز/يوليو 2016.

ونشرت الوكالة مقطعا مصورا يظهر عملية قطع جسر "15 يوليو" أو كما كان يسمى سابقا "البوسفور" الواصل بين شطري مدينة اسطنول التركية، الذي يشكل جزءا من الطريق السريع.

وكانت العاصمة التركية أنقرة و مدينة اسطنبول قد شهدت منتصف تموز/ يوليو 2016، محاولة انقلاب فاشلة.

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه مبنى البرلمان، ورئاسة الأركان بالعاصمة، ومطار أتاتورك الدولي بمدينة اسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.