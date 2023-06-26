لقطات مذهلة لمشاعر الحج في مكة (صور)

تم عرض مجموعة من المشاهد الملتقطة في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج لعام 2023 في مدينة مكة المكرمة، من قبل وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.

وتحت وسم #أذن_بالناس، قامت الوزارة بتسليط الضوء على المناظر الخلابة والمهيبة في هذه الأماكن المقدسة، معتبرة هذه اللقطات نافذة مفتوحة على جماليات المشاعر.

ونشرت الوزارة على حساباتها في "تويتر" و"إنستجرام" مجموعة متنوعة من اللقطات التي توثق بدقة تفاصيل الأعمال الإبداعية في المشاعر المقدّسة.

وتضمنت هذه اللقطات صورًا للأبواب والقباب والعناصر الفنية التي تجسد الحضارة الحديثة، إلى جانب لقطات للحجاج وهم يرفعون أيديهم التضرّعية إلى الله، مع أجواء تتناغم مع روحانية المكان.

كما تم تصوير لقطات للكعبة المشرّفة وتفاصيل ثوبها والمناطق المحيطة بها، والحجاج الذين يتلون القرآن، بالإضافة إلى لقطات للأطفال الصغار المشاركين في الأجواء الروحانية للمشاعر.

مشعر مِنى ويوم التروية

ويتجمع حجاج بيت الله الحرام اليوم الإثنين في مشعر مِنى لقضاء يوم التروية، حيث تُقدم لهم المملكة العربية السعودية منظومة متكاملة من الخدمات المميزة التي تضمن راحتهم وسلامتهم خلال تلك الفترة.

ويتمتع مشعر مِنى بأهمية تاريخية ودينية كبيرة، حيث يرتبط بعدة أحداث مهمة، ففي هذا المكان، قام النبي إبراهيم بذبح فدي لابنه إسماعيل تحقيقًا لوصية الله، وكما رمى النبي محمد الجمارات في هذا الموقع.

كما أقام النبي حجة الوداع في هذا المكان، حيث أكد على أهمية الهدي والحلق في الحج، وهي السنن التي ما زال يلتزم بها المسلمون حتى يومنا هذا.

مشعر مِنى بالأرقام

المساحة التقديرية للمشعر حوالي 7.82 كيلومتر مربع.



ترتفع قمم مِنى نحو 500 متر فوق مستوى سطح الوادي.



يضم المشعر 15 ألف وحدة تكييف وتهوية.



تمت مراعاة معايير السلامة في تشييد الخيام بالمشعر، حيث نصب 30 ألف رشاش ماء لمكافحة الحرائق.



هناك أكثر من 3 آلاف كاميرا مراقبة و12 ألف سماعة للإرشاد والتنبيه.



تتوفر الخدمات الطبية بالمشعر، منها 97 مركز إسعاف، وأسطول مكون من 320 سيارة إسعاف و6 طائرات للإسعاف الجوي و9 دراجات، ومركبات غولف وعربات للإمداد الطبي وأخرى للاستجابة النوعية.



يزود المشعر يوميا بـ700 ألف متر مكعب من الماء.







