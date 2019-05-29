للاحتفال بانجازات الاضراب..“تجمع المهنيين” يدعو السودانيين للتوجه إلى ساحات الاعتصام 

أطلق “تجمع المهنيين” السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات في البلاد، الأربعاء، نداءً بالتوجه إلى ساحات الاعتصام بالخرطوم ومدن البلاد، “احتفاءً بما تحقق” في يومي الإضراب.

وقال التجمع، في بيان، “حقق شعبنا انتصارًا كبيرًا في ملحمة الإضراب العام، الثلاثاء والأربعاء، للدفاع عن أهداف ثورة الشعب وتمسكًا بضرورة نقل مقاليد الحكم فوراً لسلطة انتقالية مدنية”.

وأضاف “لنتوجه لساحات الاعتصام الآن (..) نتناول السحور في ميادين الاعتصام احتفاء بما أنجزه شعبنا في يومي الإضراب”.

وشدد البيان، على أن اعتصامات الجماهير في مدن البلاد “تبقى صمام الأمان لإنجاز أهداف الثورة”.

وشهدت البلاد ليومين على التوالي إضرابًا عامًا، شاركت فيه قطاعات حيوية ومهمة، حيث دخلت قطاعات مهنية، منذ الثلاثاء، في إضراب عام عن العمل استمر ليومين، بدعوة من قوى الحرية والتغيير.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين.‎

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأخفق المجلس العسكري و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.

وتتهم قوى التغيير المجلس العسكري، بالسعي إلى السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، بينما يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها خلال الفترة الانتقالية.

