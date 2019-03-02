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للسبت السادس عشر.. "السترات الصفراء" يواصلون التظاهر في فرنسا

للسبت السادس عشر.. "السترات الصفراء" يواصلون التظاهر في فرنسا
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