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للسبت الـ15.. احتجاجات السترات الصفراء تتواصل في فرنسا

للسبت الـ15.. احتجاجات السترات الصفراء تتواصل في فرنسا
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