للمرة الاولى منذ 8 سنوات: وفد حوثي رفيع الى السعودية لأداء الحج

توجه وفد رفيع من المتمردين الحوثيين الى السعودية الاثنين، لاداء فريضة الحج وذلك للمرة الاولى منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل ثماني سنوات.

وينظر الى هذه الخطوة باعتبارها مؤشرا على تقدم في المحادثات الجارية بين الحوثيين والسعودية التي تقود تحالفا عسكريا ضدهم.

ويضم الوفد نائب وزير الإرشاد فؤاد ناجي ورئيس لجنة التفاوض العسكرية اللواء يحيى الرزامي وزعامات قبلية واجتماعية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء‭‭ ‬‬(سبأنت) التابعة للحوثيين.

وسافر الوفد من مطار صنعاء الدولي ضمن المجموعة الثانية من الحجاج المتوجهين إلى مدينة جدة السعودية والبالغ عددها 180 شخصا، علما ان المجموعة الاولى التي سافرت السبت كانت تضم 273 شخصا.

وقدمت السعودية تسهيلات اتاحت تنفيذ هذه الرحلات المباشرة من مطار صنعاء والمخصصة لنقل الحجاج اليمنيين للمرة الأولى منذ 8 اعوام.

برئاسة الرزامي.. وفد حوثي رفيع يغادر صنعاء نحو الاراضي السعودية - مالمهمة؟ pic.twitter.com/rPN6bwbw23 — ابو غالب (@44Al_______2019) June 19, 2023

ومنذ الاتفاق الذي وقعته السعودية وايران في بكين برعاية صينية في اذار/مارس، وقضى باستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بدات المحادثات بشأن انهاء الصراع في اليمن تشهد تقدما، بفضل النفوذ الذي تتمتع به طهران على حلفائها الحوثيين.

والسبت، كشف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الذي تقود بلاده وساطة بين السعودية والحوثيين، عن ان الطرفين يعملان حاليا على اليات للمضي قدما في العملية السياسية الرامية لانهاء الحرب.

وأودت الحرب في اليمن بحياة 377 ألف شخص وتسبب في ما تصفها الامم المتحدة بانها اسوأ ازمة إنسانية على مستوى العالم.