للمرة الثالثة.. "النواب" يفشل في انتخاب رئيس جديد للبنان

فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، للمرة الثالثة، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خلفا للرئيس ميشال عون، الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وبالرغم من توفر النصاب القانوني، للجلسة، التي عقدت في تمام الساعة 11 من صباح اليوم، بحضور 119 نائبا، ورئاسة رئيس المجلس نبيه بري، لبدء عملية الإقتراع، إلا أن أيا من المرشحين للرئاسة، لم ينل العدد اللازم من الأصوات المطلوبة وهي ثلثي الأصوات 86.

وفي الدورة الثانية للمجلس، فقدت الجلسة نصابها القانوني، حيث تم تأجيلها إلى يوم الإثنين المقبل، بعد أن طغى عدم التوافق بين الكتل السياسية على اسم محدد للرئيس.

وأعلن نتائج الإقتراع، رئيس المجلس النواب "بري"، وكانت على النحو التالي: أوراق بيضاء: 55 ، ميشال معوض: 42 صوتاً، لبنان الجديد: 17، أوراق ملغاة: 4 وميلاد بو ملهب: 1