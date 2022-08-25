للمرة الثانية خلال ساعات.. هجمات صاروخية على قاعدة أمريكية بريف دير الزور

للمرة الثانية خلال ساعات، تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو التفطي بريف دور الزور، اليوم الخميس، لهجوم بالقذائف الصاروخية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتحدثت مصادر محلية، عن سماع دوي انفجارات داخل القاعدة الأمريكية، بعد تعرضها لرشقات من القذائف.

ولم يتم التأكد إذا ما خلف الهجوم إصابات أو قتلى في صفوف القوات الأمريكية، التي أغلقت المنطقة على الفور بالتوازي مع تحليق لطائراتها في أجواء المنطقة.

ومساء الأربعاء أفادت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها بسقوط عدة صواريخ قرب قاعدة كونيكو وبعد فترة وجيزة قرب "القرية الخضراء" في شمال شرق سوريا، مما أسفر عن إصابة 3 جنود أمريكيين بإصابات "طفيفة".

وأضاف البيان أن القوات الأمريكية ردت على الهجوم و"دمرت 3 سيارات ومعدات تستخدم لإطلاق الصواريخ"، كما قتلت، حسب التقييمات الأولية، 2 أو 3 من المسلحين يشتبه بأنهم مدعومون من إيران في سوريا".

بيان من القيادة المركزية الأميركية حول محاولات الهجمات الصاروخية المنسقة على قاعدتي كونيكو والقرية الخضراء في شمال شرق سوريا pic.twitter.com/OuLYZzam4j — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) August 25, 2022

علق البنتاغون على تبادل النيران بين الجيش الأمريكي و"جماعات متحالفة مع إيران" في دير الزور بشمال شرق سوريا، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تسعى للتصعيد مع إيران.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية في بيان له: "نحن نراقب الوضع عن كثب".

وأضاف: "لدينا مجموعة كاملة من القدرات للتخفيف من التهديدات في جميع أنحاء المنطقة، ولدينا ثقة كاملة في قدرتنا على حماية قواتنا وشركائنا في التحالف (الدولي) من الهجمات".

وتابع أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، لكننا سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا والدفاع عنه".