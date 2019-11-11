للمرة الثانية خلال شهر.. مصري يقفز الى حتفه من القطار

قفز الشاب بعد مشادة مع محصل التذاكر بالقطار الذي طالب الشاب بدفع غرامة من جراء التدخين.

لقى شاب مصري مصرعه بعدما اضطر للقفز من قطار في محافظة الغربية، حسب ما قالت مصادر إعلامية، الاثنين.

واضطر الشاب للقفز من القطار الواصل بين مدينة طنطا وبين كفر الزيات بمحافظة الغربية، مما أسفر عن إصابته الشديدة ومن ثمة مصرعه.

وقفز الشاب بعد مشادة مع محصل التذاكر بالقطار الذي طالب الشاب بدفع غرامة من جراء التدخين.

وقرر الشاب، البالغ من العمر 27 عاما، القفز لعدم استطاعته دفع الغرامة، ما أسفر عن مقتله على الفور.

وكانت مديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بوصول جثمان شاب 24 عاما مصابا بنزيف داخلي بالمخ نتيجة كسور في الجمجمة، جراء سقوطه أسفل عجلات القطار.

وكان شاب آخر توفي، في أكتوبر الماضي، بعدما اختار القفز من قطار رقم "934" المتجه من الإسكندرية إلى أسوان، لعدم استطاعته دفع التذكرة.

ودخل الشاب في مشادة مع محصل التذاكر الذي أعطاه ثلاث اختيارات: إما الدفع أو إبلاغ الشرطة أو القفز من القطار، وقد اختار القفز لعدم استطاعته دفع ثمن التذكرة.

