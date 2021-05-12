للمرة الثانية .. واشنطن تمنع صدور بيان من مجلس الأمن حول القدس وغزة

حالت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، دون صدور بيان من مجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات الإسرائيلية "الوحشية" على قطاع غزة والمسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وقال دبلوماسيون، طلبوا عدم نشر أسمائهم، للأناضول، إن الدول الأعضاء في المجلس (15 دولة) لم تتمكن من إصدار بيان بشأن الوضع في غزة والقدس بسبب إصرار واشنطن على عدم صدور أي بيانات من المجلس، بزعم أن ذلك من شأنه المساعدة في تحسين الوضع بالقدس.

ويتطلب صدور بيانات مجلس الأمن موافقة جماعية من أعضاء المجلس، الذي أخفق الإثنين في التوصل إلى اتفاق بشأن إصدار بيان حول الأوضاع في القدس، جراء رفض أمريكي أيضا.

دعم "راسخ" لإسرائيل

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزير الدفاع لويد أوستن أكد في مكالمة مع نظيره الإسرائيلي بيني غانتس، على دعم الولايات المتحدة "الراسخ" لإسرائيل.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون: "أوضح الوزير أوستن دعم الوزارة الراسخ لحق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها وشعبها".

وأضاف: "أكد أوستن على أهمية اتخاذ جميع الأطراف خطوات لاستعادة الهدوء".

ومنذ الاثنين، تتبادل قوات الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضربات صاروخية، أسفرت حتى الآن عن سقوط عشرات الإسرائيليين بين قتيل وجريح، وإعلان الطرف الفلسطيني عن مقتل 43 من سكان القطاع، بينهم 13 طفلا، وإصابة 300 شخص بجروح.