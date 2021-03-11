للمرة الـ184.. إسرائيل تهدم قرية العراقيب الفلسطينية

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الخميس، قرية العراقيب الفلسطينية، الواقعة في منطقة النقب (جنوب) للمرة الـ184 على التوالي.

وقال عزيز الطوري، عضو “اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب” (أهلية) إن السلطات الإسرائيلية “هدمت اليوم قرية العراقيب للمرة الـ 184”.

ولفت إلى أن هذا الهدم، يتم للمرة التاسعة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وجدد الطوري التأكيد على أن الأهالي “سيعيدون بناء قريتهم من جديد”.

ومنازل القرية مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح، وتقطنها 22 عائلة.

وهدمت السلطات الإسرائيلية القرية للمرة الأولى، في يوليو/ تموز 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها.

وآخر هدم للقرية من قبل السلطات الإسرائيلية، قبل الخميس، كان في 17 شباط/ فبراير الماضي للمرة الثامنة، في ظل تفشي كورونا.

ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب، ولكن سكانها يصرّون على البقاء على أرضهم رغم الهدم المتكرر لها.

وفي تقرير سابق، قالت منظمة “ذاكرات” التي تضم ناشطين إسرائيليين (يهودا وعربا) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، إن العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان.

وذكرت المنظمة أن السلطات تعمل على طرد سكان القرية، بهدف السيطرة على أراضيهم، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها.

