للمطالبة بالثأر لسليماني.. رفع الراية الحمراء في "قم"

أظهر مقطع فيديو عملية رفع الراية الحمراء في مدينة قم الإيرانية، وذلك طلبا للثأر بعد اغتيال قائد الحرس الثوري قاسم سليماني.
وأظهر المقطع أن الراية رفعت فوق مسجد القائم في منطقة جمكران، وهي إشارة إلى المطالبة بالثأر لسليماني. وكتب على الراية: “يا لثارات الحسين”.
لمن لا يعرف ، رفع الرّاية الحمراء يعني أن الثأر قد حان— Hussein { Baqir؛313♥️♥️ (@HUSSEINBQIR312) January 4, 2020
لا يهدأ قلب العشيرة ولا يقيمون العزاء حتى الثأر للشهيد
رفعت راية سليماني الحمراء على قبّة مسجد القائم المؤمل عج في جمكران
سننتقم لأجل مهدينا ، لأجل المستضعفين من أهل الأرض ، للحق الممهور بالدّماء ..
الثأر ثمّ العزاء pic.twitter.com/vZovoIU5zX