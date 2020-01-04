للمطالبة بالثأر لسليماني.. رفع الراية الحمراء في "قم"

لمن لا يعرف ، رفع الرّاية الحمراء يعني أن الثأر قد حان

لا يهدأ قلب العشيرة ولا يقيمون العزاء حتى الثأر للشهيد

رفعت راية سليماني الحمراء على قبّة مسجد القائم المؤمل عج في جمكران

سننتقم لأجل مهدينا ، لأجل المستضعفين من أهل الأرض ، للحق الممهور بالدّماء ..

الثأر ثمّ العزاء pic.twitter.com/vZovoIU5zX