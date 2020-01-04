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للمطالبة بالثأر لسليماني.. رفع الراية الحمراء في "قم"

منشور 04 كانون الثّاني / يناير 2020 - 01:05
رفع الراية الحمراء في مدينة قم الإيرانية
رفع الراية الحمراء في مدينة قم الإيرانية

 أظهر مقطع فيديو عملية رفع الراية الحمراء في مدينة قم الإيرانية، وذلك طلبا للثأر بعد اغتيال قائد الحرس الثوري قاسم سليماني.

وأظهر المقطع أن الراية رفعت فوق مسجد القائم في منطقة جمكران، وهي إشارة إلى المطالبة بالثأر لسليماني. وكتب على الراية: “يا لثارات الحسين”.

 

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