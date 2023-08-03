لماذا أعلنت الطواؤىء في "الكابيتول" الأمريكي؟

أفاد توماس مانجر، قائد شرطة مبنى الكابيتول الأمريكي، بأن حالة الطوارئ قد انتهت بعد أن لم يتم العثور على مسلح أو مشاهدة أي أنشطة مثيرة للاشتباه بالقرب من مباني مكاتب مجلس الشيوخ.

وذكرت الشرطة في واشنطن، أنها تلقت تقارير عن إطلاق نار في مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي. وأشار مانجر إلى أنهم لم يعثروا على أي دليل يثبت وجود مطلق نار نشط، مما يدعو للاعتقاد بأن المكالمة كانت زائفة.

وأوضح مانجر أن إدارة شرطة العاصمة تلقت مكالمة في الساعة 2:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي، تحذر من وجود رجل من أصول إسبانية يرتدي دروعًا واقية من الرصاص يقوم بإطلاق النار. وعلى الرغم من الاستجابة الفورية من قبل عناصر شرطة الكابيتول، لم يتم العثور على أي أدلة تؤكد هذه التقارير.

من جانبه، يتواجد مجلس الشيوخ حاليًا في عطلة صيفية، ولذلك غالبية أعضائه ليسوا في مكاتبهم. وعلى الرغم من ذلك، يوجد عدد محدود من الموظفين والعمال في مكاتب الكونغرس. ويعمل عشرات الأشخاص في المطاعم والمقاهي ونقاط الأمان في مباني مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى زوار الكابيتول السياح.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار جهود الأمن والشرطة للحفاظ على الأمن والسلامة في المنطقة، والتحقق من أي تقارير قد تكون زائفة أو مضللة.