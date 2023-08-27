لماذا ألقي القبض على قاتل أسامة بن لادن؟

ألقت السلطات الأمريكية هذا الأسبوع القبض في ولاية تكساس على روبرت جيه أونيل، الذي خدم في البحرية الأمريكية ويدعي أنه قتل زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن.

تم اعتقال أونيل، البالغ من العمر 47 عامًا، يوم الأربعاء الماضي في مدينة فريسكو بتكساس، وتم توجيه له تهمة جنحة من الدرجة الأولى بالاعتداء الذي تسبب في إصابة جسدية، بالإضافة إلى تهمة جنحة من الدرجة الثالثة تتعلق بالتسمم العام، على الرغم من أن سجلات السجن لم تذكر إلا تهمة الاعتداء.

وتم الإفراج عن أونيل في نفس اليوم بكفالة مالية قيمتها 3500 دولار. وكان أونيل قد زار المدينة لتسجيل بودكاست في إحدى صالات التدخين المحلية.

أصبح أونيل، الذي كان عضوًا سابقًا في فريق "SEAL Team 6"، معروفًا عالميًا بفضل دوره في قتل زعيم تنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن، خلال غارة سرية للجيش الأمريكي في عام 2011.

وقد قدم أونيل تفاصيل هذه العملية في مذكراته التي نشرت في عام 2017 تحت عنوان "المشغل". ولم تنفي حكومة الولايات المتحدة هذه القصة ولم تؤكدها بشكل رسمي.

في عام 2016، تم اعتقاله بسبب قيادته تحت تأثير الكحول في ولاية مونتانا، ولكن تم إسقاط التهم فيما بعد.

وأصبح المحارب القدير أحد مؤيدي شركة "Veteran Beer Company"، وهي شركة تصنيع جعة صغيرة في ولاية فيرجينيا، وظهر ذلك وسط الجدل المثار حول رعاية "Bud Light" لمؤثر اجتماعي يُدعى ديلان مولفاني.

