لماذا أوقفت روسيا عرض فيلم يروي قصة قتل مومسات في إيران ؟

بعد أقل من أسبوع من بدء عرض فيلم "عنكبوت مقدس" أو "هولي سبايدر" الإيراني في دور السينما الروسية، أصدرت السلطات في موسكو قرارًا بإيقاف عرضه.

ويقوم فيلم المخرج الإيراني الدنماركي علي عباسي على قصة حقيقية لمحارب قديم خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية، حيث يرصد قصة قتله لـ16 مومسا في مدينة مشهد الإيرانية في أوائل العام 2000.

وقررت وزارة الثقافة الروسية سحب ترخيص توزيع الفيلم الذي كان يتنافس في مهرجان كان السينمائي عام 2022، وذلك بعد أقل من أسبوع من بدء عرضه في روسيا في 11 مايو الحالي.

وبررت وزارة الثقافة قرار إلغاء عرض الفيلم بوجود عناصر يحظر عرضها وفقًا للقانون الروسي، دون توضيح مزيد من التفاصيل حول الأسباب.

من جانبها، أكدت أناستاسيا كروغلياكوفا، ممثلة الشركة المسؤولة عن توزيع الفيلم، إيقاف عرضه، وقالت في بيان: "للأسف، إنّ النبأ صحيح".

يشار إلى أنه في عام 2022، حصلت الممثلة زار أمير إبراهيمي على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي عن دورها في فيلم "عنكبوت مقدس"، والذي تجسد فيه شخصية صحفية تحقق في جرائم قتل تقع في نطاق نشاط مومسات.

وأثار اختيار الفيلم للمنافسة في مهرجان كان ردود فعل سلبية من إيران، حيث تقدمت بشكوى رسمية إلى فرنسا، احتجاجًا على هذا الاختيار، ووصفت القرار بأنه "سيء وسياسي".

ويُذكر أن مخرج فيلم "عنكبوت مقدس" لم يحصل على إذن لتصوير العمل في إيران، واضطر لتنفيذه في الأردن.

