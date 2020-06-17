لماذا اشتبك الجيشان الصيني والهندي على الحدود؟

قالت وزارة الخارجية الهندية إن الوزير س. جايشانكار تحدث مع دبلوماسي صيني كبير، اليوم الأربعاء، للاحتجاج على ما قال إنها محاولة لتشييد مبنى في منطقة تحت سيطرة الهند مما أدى إلى اشتباكات حدودية.

وأضافت الوزارة في بيان أن جايشانكار اتفق خلال مكالمة مع وانغ يي، وهو أحد أبرز الدبلوماسيين الصينيين، على “ألا يتخذ أي من الطرفين أي إجراء لتصعيد الأمور، وتحقيق السلام والهدوء بدلا من ذلك”.

قال الجيش الهندي، إن عددا لا يقل عن 20 من جنوده سقطوا قتلى في عراك بالأيدي مع قوات صينية في موقع حدودي متنازع عليه مساء يوم الإثنين، وذلك في أخطر اشتباك بين البلدين الآسيويين العملاقين منذ عشرات السنين.

وقالت الصين إن قواتها اشتبكت في “مواجهة عنيفة بالأيدي” مع جنود هنود لكنها لم تذكر تفاصيل عن القتلى والجرحى.

وقال الجيش الهندي ووزارة الخارجية الهندية إن الجانبين منيا بخسائر بشرية في الاشتباكات رغم أن البلدين كانا يحاولان حل مواجهة حدودية مستمرة منذ أسابيع.

وفيما يلي التفاصيل الرئيسية:

* أين وقع الاشتباك؟

دارت وقائع الاشتباك في موقع حدودي محل نزاع في منطقة لاداخ في جالوان بغرب الهيمالايا حيث كان كل من القوات الهندية والصينية يقف في مواجهة الآخر.

تقع المنطقة على ارتفاع حوالي 4200 متر حيث تنخفض درجات الحرارة في العادة إلى ما دون الصفر في منطقة جبلية نائية تتميز بأنهارها سريعة الجريان عند الطرف الشمالي للهند‭‭ ‬‬ملاصقة لهضبة أكساي تشين التي تطالب الهند بأحقيتها فيها لكنها تخضع لإدارة الصين.

* ما الذي حدث؟

منذ أوائل مايو/أيار اتخذ مئات من الجنود الهنود والصينيين وضع الاستعداد في مواجهة كل الآخر في ثلاثة مواقع على امتداد الحدود واتهم كل طرف الآخر بالتعدي على أراضيه.

ووقع الاشتباك في جالوان مساء يوم الإثنين في وقت كان الجيشان يحاولان فيه تهدئة الأمور وبعد أن التقى قادة عسكريون لإجراء محادثات في الأيام الأخيرة.

وقال مصدر حكومي هندي إن جنودا من جيش التحرير الشعبي الصيني اعتدوا بأسياخ حديدية وحجارة خلال المناقشات على مجموعة من الجنود الهنود كان بينهم ضابط.

وأضاف المصدر أنه لم تطلق أي أسلحة نارية.

وقال أنوراج سريفاستافا المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية إن المواجهة العنيفة كانت نتيجة محاولة من الجانب الصيني لتغيير الوضع القائم من جانب واحد.

وقال مسؤولون صينيون إن القوات الهندية عبرت الخط الفاصل بين الجانبين مرتين وشنت هجوما الأمر الذي أدى إلى اشتباك عنيف بالأيدي.

وقال تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن “الجانب الهندي انتهك بشكل جسيم توافقنا وعبر خط الحدود مرتين واستفز القوات الصينية واعتدى عليها”.