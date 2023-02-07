لماذا اعتبر الزلزال التركي السوري "كبيرا"؟

يعتبر الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا فجر الاثنين الماضي من اشد الزلازل التي ضربت المنطقة منذ 100 عام وفق الباحثين، وقدرت شدته بـ 7.8 درجة واسفرت عن سقوط الاف الضحايا قد اعتبر الزلزال قاتلا لعدة اسباب



اسباب الزلازل



وفق المراقبون فان خطورة الزلزال تاتي من كون مركزه قريبا من سطح الارض حيث كان على عمق حوالي 18 كيلومترا، وهنا كانت احدى مكامن الخطورة وارتفاع نسبة الموت

السبب الثاني الذي صنف الزلزال السوري التركي بالكبير هو حدوثه في منتصف الليل حيث كان السكان في منازلهم ويغطون في النوم ، ولا يبدو ان متانه المنازل كانت كافية للتقليل من عمليات الانهيار ، خاصة في سورية ، كما ان البنية التحتية المقاومة غير مكتملة في المناطق التي ضربتها الهزة الارضية

لم تكن فرق الانقاذ والاغاثة مستعدة للعمل ، وهذه منطقة لم يحدث فيها زلزال كبير منذ قرنين من الزمن فكان مستوى التأهب اقل وكعادته داهم الزلزال البلدين

الصفيحة العربية تداهم اسطنبول

ويعود سبب الزلزال الى تحرك الصفائح التي تصطف جنبا الى جنب والتي تتكون منها قشرة الأرض ، هذه الصفائح تتحرك مراراً، لكن احتكاكها بألواح مجاورة يمنعها من ذلك. لكن في بعض الأحيان يتراكم الضغط حتى تنقلب إحدى الصفائح فجأة، مما يتسبب في تحرك السطح وتحدث الهزة

في حالة الزلزال التركي السوري الاخير تحركت الصفيحة العربية شمالا وطحنت في احتكاكها صفيحة الأناضول

