لماذا تجنب قادة الامارات العربية الاضواء خلال الفترة الماضية؟

لوبيات الإمارات هي من اللوبيات النشطة في قضايا تتعلق ليس فقط بالإمارات بل كذلك بالملفات العربية

تسعى دولة الامارات العربية للابتعاد عن الاضواء مستغلة الضغط الدولي على المملكة العربية السعودية على خلفية تصفية الصحفي جمال خاشقجي

ومن أبرز الأسباب التي تجعل الإمارات العربية تتراجع هو الإشارة الى دور ما لها بسبب استقبال طائرة من الطائرتين اللتين أقلتا الكوماتندو الذي قام باغتيال جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري. وبالتالي، كل تحقيق دولي سيركز على الطائرة.

وخلال الاسابيع الثلاثة الماضية الغى ولي العهد محمد بن زايد زيارة إلى باريس كذلك الى الاردن في الوقت الذي تميزت الإمارات بالتدخل في الكثير من القضايا الدولية وخاصة العربية منها مثل تمويل الثورة المضادة للربيع العربي والانخراط مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الكثير من المغامرات وفق ما افاد تقرير اعلامي

وتقول مصادر من الاتحاد الأوروبي ان لوبيات الإمارات هي من اللوبيات النشطة في قضايا تتعلق ليس فقط بالإمارات بل كذلك بالملفات العربية، لكن مؤخرا يبدو أنها في عطلة.

في الوقت ذاته، يعتبر محمد بن زايد شريكا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بل هناك من يقول أنه بوصلته السياسية في الكثير من الملفات الاقليمية، وتجنب ابن زايد حضور مؤتمر الاستثمار في السعودية حتى لا يأخذ صورا مع بن سلمان.