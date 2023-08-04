لماذا تصدر اسم الداعية عثمان الخميس الترند في مصر؟

تصدر اسم الداعية الكويتي، عثمان الخميس، الترند في مصر خلال الأيام الماضية بعد أن تعرض حسابه في موقع إنستغرام للاختراق من قبل قراصنة يُزعم أنهم "شيعة".

في وقت قصير من اختراق حسابه، نشر المُخترقون مقاطع فيديو تتضمن شتائم للصحابة، وقاموا بنشر صور للمُعمم المتطرف أمير القرشي.

اختراق حساب الشيخ عثمان الخميس

أكد الداعية الكويتي عثمان الخميس أن حسابه الذي يتابعه 3.7 مليون شخص تم اختراقه عبر تدوينة في موقع "إكس" حيث قال: "تم اختراق حساب الشيخ عثمان الخميس بالانستغرام".

تم اختراق حساب الشيخ عثمان الخميس بالانستغرام — د. عثمان محمد الحمد الخميس (@othmanalkamees) August 3, 2023

قُدِم الحساب بالفعل بصفة نهائية من إنستغرام بعد نشر المُخترقين لتلك المقاطع الفظيعة.

تعرف الشيخ عثمان الخميس منذ سنوات بمناظراته المباشرة والحماسية مع المُعممين الشيعة ونقده لمذهبهم استنادًا لكتبهم ورواياتهم.

حملة دعم وتضامن واسعة

تفاعل الآلاف من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وسناب شات وتيك توك مع حملة دعم وتضامن واسعة، حيث أعلن الرحال الكويتي "أحمد الميموني" أنه سيعمل على حملة دعم لاستعادة عدد متابعي الخميس في إنستغرام إلى ما كان عليه في الحساب المُخترق.

أذا لم يرجع حساب الشيخ



فأنا أتعهد بعمل حملة تشمل أغلب مشاهير الخليج والوطن العربي



لإيصال حساب الشيخ الجديد لأكثر من حسابه القديم خلال أيام فقط



فقط بأذن لنا الشيخ وسيرى مايسرّه بإذن الله#عثمان_الخميس https://t.co/rHaS6F4f96 — الرحال محمد الميموني (@travelers_gulf) August 3, 2023

وكتب: "إذا لم يتمكن الشيخ من استعادة حسابه، فسأقوم بتنظيم حملة تشمل أغلب المشاهير في الخليج والوطن العربي لجلب عدد جديد من المتابعين لحسابه الجديد خلال أيام قليلة بإذن الله".

حجج قوية

علّقت مدونة باسم "ملكة السياسة" في موقع إكس قائلة: "من وجهة نظري لما يتعرض حساب الشيخ #عثمان_الخميس في الانستغرام بهذه الطريقة، فإنه دليل واضح على أن هذا الشخص خائف جدًا من كلام الشيخ والحجج القوية التي يقدمها استنادًا للقرآن والسنة والتي قد تؤثر في آخرين منهم".

من وجهة نظري لما يتهكر حساب الشيخ #عثمان_الخميس في الاستغرام بطريقه هذي دليل واضح على ان الشخص هذا خايف وايد من كلام الشيخ والي يحتوي على حٌجج قوية من القرآن والسنة بان راح يتأثرون فيه اشخاص اخرين منه pic.twitter.com/qnUmVdfxZa — 🇰🇼ملكة السياسة 🇰🇼 (@dalb125) August 4, 2023

طالب جزء من المتفاعلين بضرورة تعزيز ثقافة الاختلاف والحوار بين مختلف المذاهب في الكويت والشرق الأوسط عمومًا، فيما أكد آخرون أن هذا بالفعل ما يُمارسه الداعية عثمان الخميس منذ عقود.

