لماذا تصدر اسم الداعية عثمان الخميس الترند في مصر؟

تصدر اسم الداعية الكويتي، عثمان الخميس، الترند في مصر خلال الأيام الماضية بعد أن تعرض حسابه في موقع إنستغرام للاختراق من قبل قراصنة يُزعم أنهم "شيعة".
في وقت قصير من اختراق حسابه، نشر المُخترقون مقاطع فيديو تتضمن شتائم للصحابة، وقاموا بنشر صور للمُعمم المتطرف أمير القرشي.
اختراق حساب الشيخ عثمان الخميس
أكد الداعية الكويتي عثمان الخميس أن حسابه الذي يتابعه 3.7 مليون شخص تم اختراقه عبر تدوينة في موقع "إكس" حيث قال: "تم اختراق حساب الشيخ عثمان الخميس بالانستغرام".
قُدِم الحساب بالفعل بصفة نهائية من إنستغرام بعد نشر المُخترقين لتلك المقاطع الفظيعة.
تعرف الشيخ عثمان الخميس منذ سنوات بمناظراته المباشرة والحماسية مع المُعممين الشيعة ونقده لمذهبهم استنادًا لكتبهم ورواياتهم.
حملة دعم وتضامن واسعة
تفاعل الآلاف من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وسناب شات وتيك توك مع حملة دعم وتضامن واسعة، حيث أعلن الرحال الكويتي "أحمد الميموني" أنه سيعمل على حملة دعم لاستعادة عدد متابعي الخميس في إنستغرام إلى ما كان عليه في الحساب المُخترق.
وكتب: "إذا لم يتمكن الشيخ من استعادة حسابه، فسأقوم بتنظيم حملة تشمل أغلب المشاهير في الخليج والوطن العربي لجلب عدد جديد من المتابعين لحسابه الجديد خلال أيام قليلة بإذن الله".
حجج قوية
علّقت مدونة باسم "ملكة السياسة" في موقع إكس قائلة: "من وجهة نظري لما يتعرض حساب الشيخ #عثمان_الخميس في الانستغرام بهذه الطريقة، فإنه دليل واضح على أن هذا الشخص خائف جدًا من كلام الشيخ والحجج القوية التي يقدمها استنادًا للقرآن والسنة والتي قد تؤثر في آخرين منهم".
طالب جزء من المتفاعلين بضرورة تعزيز ثقافة الاختلاف والحوار بين مختلف المذاهب في الكويت والشرق الأوسط عمومًا، فيما أكد آخرون أن هذا بالفعل ما يُمارسه الداعية عثمان الخميس منذ عقود.