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لماذا خطف أمير قطر وملك البحرين الأضواء في لندن ؟

تاريخ النشر: 07 أيّار / مايو 2023 - 07:41
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، خلال مشاركته في فعاليات مراسم تتويج الملك تشارلز في لندن
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، خلال مشاركته في فعاليات مراسم تتويج الملك تشارلز في لندن

البوابة - تفاعل ناشطون عبر وسائل التواصل الإجتماعي، مع اللقطات التي أظهرت أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وهو يعانق بحرارة ملك البحرين حمد بن عيسى، خلال حضورهما فعاليات مراسم تتويج الملك تشارلز في لندن.

وأكد الناشطون، ورواد السوشيال ميديا، أن الإبتسامات وحرارة اللقاء بين الزعيمين الخليجيين، مؤشر مهم على عودة الدفء للعلاقات بين قطر والبحرين، بعد خلافات شهدتها تلك العلاقات بين البلدين الجارين خلال السنوات الماضية.

وتداول ناشطون على موقع "تويتر"، تغريدات تثني على اللقاء وأهميته، وقال أحدهم معبرا عن فرحه: "المشهد بين الأمير تميم والملك حمد مفرح" داعيا "بدوام الوفاق والوحدة بين دول الخليج".

فيما شكر مغرودون آخرين، الله على لم الشمل الخليجي، لما له من فوائد ستنعكس على شعوب تلك الدول، والمنطقة بشكل عام.

وكانت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، قد نشرت صورة اللقاء والعناق الذي جمع أمير قطر وملك البحرين على هامش مراسم تتويج الملك تشارلز، والتي أقيمت يوم أمس السبت في لندن، وسط حضور عدد كبير من زعماء وقادة الدول من مختلف أنحاء العالم، وحشود ضخمة اصطفت في شوارع العاصمة للمشاركة بالحفل الضخم.

 

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