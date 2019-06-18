لماذا دفع ملك السعودية مليون دولار؟

دعم ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مليون دولار لـ منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الدعم استهدف برنامج “عدم ترك بلد خلف الركب” الذي يهدف إلى مساعدة الدول النامية على تطبيق القواعد القياسية والأساليب الموصي بها الخاصة بسلامة وأمن الطيران المدني، إضافة إلى المساهمة في التكاليف اللازمة لترجمة وثائق ومخرجات المنظمة إلى اللغة العربية.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عبد الهادي المنصوري، “إن هذا الدعم، ويبلغ مليون دولار، يأتي تجديدا للدعم السابق، الذي قدمته المملكة لمنظمة إيكاو في 2016، وقدره مليون دولار”.

من جانبه قدم رئيس منظمة الطيران المدني الدولي، أولومويا بينارد أليو، شكره وتقديره للعاهل السعودي على تجديد دعمه للمرة الثانية، مؤكدا أن هذا الدعم من حكومة المملكة يأتي امتداداً لدعمها المتواصل للمنظمة.

ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، أُسِّست في 4 نيسان/أبريل 1947، وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة، ويقع مقر المنظمة الرئيسي في القسم الدولي في مدينة مونتريال الكندية.

وتهدف المنظمة إلى العمل على تطوير المبادئ والقواعد الفنية المتعلقة بالملاحة الجوية الدولية، ودعم تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي، من أجل تأمين التطور الأكيد والمنظم للطيران المدني الدولي، حول العالم.